Фестиваль электронной музыки. Днём тебя встречает маркет с локальными брендами, уютная чайная, скайс-корнер и тату-зона. Ближе к 19:00 открывается первая сцена под открытым небом. С 22:00 подключаются залы внутри НИИ. Музыка становится плотнее, пространство переключается в ночной режим. За пультами в этот вечер: OPEN AIR 15:00 Jucylita 16:00 mozhaev g 17:00 lamjazzy (LIVE) 18:00 Ptichka.J (LIVE) 19:00 AIDDI 20:00 JAACK 21:00 Tato Tatishvili (GE) 22:00 PJH (GE) КАФЕЛЬ 21.00 ARSI 22:00 WHOTHEFUCKISAMEN 23.00 Boevik 01:00 Denis Kostitsyn 03:00 Beyond Reason 04:00 Denis Potapov MIDI 21:00 Проект Муравей (LIVE) 22.00 NDJT b2b maksimskopintsev 00:00 J.J. b2b KHARLAMOV 01:00 MVXOOD 03:00 BALLU Вход бесплатный до 20:00, после платный