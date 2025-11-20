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Квест по Новой Третьяковке в мобильном приложении

улица Крымский Вал, 10

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

В галерее спрятана картина. Она — граница. Линия, проведённая между «до» и «после». Она — тишина, в которой слышно всё. Её видят как пустоту, но в ней спрятан целый мир. Чтобы найти её, придётся идти по следам художников, которые разрезали привычное полотно реальности и открыли новые измерения. Каждый зал — шаг к разгадке. От света к тени, от формы к её исчезновению — до того мгновения, когда ты встретишься с ней. Это квест без гида. Все задания — в удобном мобильном приложении, которое может работать без интернета, вам понадобится телефон или планшет. После внесения оплаты тебе отправят доступ к квесту (один код — одно устройство).

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