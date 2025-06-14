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Квест-экскурсия «Некитайский Китай-город»

М. Китай-город. Выход #10, у памятника Кириллу и Мефодию

Начало:

Завершение:

1490₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Весёлое историческое приключение в пределах старинной крепости Китай-города. Ты заглянешь в переулки, дворы и подворотни, посмотришь главные улицы, которые проходили от Красной площади через всю крепость. Это экскурсия с влюбленным в свою профессию гидом и сценаристом квестов, где ты почувствуешь себя исследователем старого города и его архитектуры, а не только слушателем. Будет подан огромный пласт уникальной информации с любопытными историческими фактами, но так, что ты не успеешь устать, поскольку будешь слушать и играть. Увидишь и узнаешь на Варварке: - что такое Псковская горка и где она находится; - как выглядит место, где родился царь; - какое Знамение подала икона, ставшая впоследствии родовой для Романовых; - где Михайло Ломоносов провел первую ночь в столице; - отличия Гостиного двора от торговых рядов. На Ильинке: - первое высотное здание в Москве; - почему чай кушали, а не пили; - как получилось, что крестцы не связаны с перекрестками и какое огромное значение они имели несколько веков назад; - отчего купцам не нравилась биржа. На Никольской: - где учился Михайло Ломоносов; - где находится действующий монастырь; - зачем Третьяков прорубил сквозь свой дом проездную арку; - где была напечатана первая русская книга и при чем тут единорог и лев; - как покупали иконы на иконном ряду, если покупать их было нельзя.

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