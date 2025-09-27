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Kvartirnik

Eno Bistro, Новая улица, 100с5

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Бесплатно
Возраст 16+
Концерты
Еда

Про событие

В уютной атмосфере загородного особняка гостей ждёт уникальный музыкальный диалог. Григорий Служитель, известный своими проникновенными инди-аранжировками и харизматичным исполнением, представит авторские версии хитов культовых групп: от лиричных баллад Oasis и вечных композиций The Beatles до современных композиций Coldplay. Магия вечера будет усилена виртуозным звучанием флейты Александра Бруни, который добавит знакомым мелодиям новое и глубокое звучание. Этот концерт станет идеальным поводом забыть об осенней непогоде и погрузиться в атмосферу тепла, живого общения и музыки, по-настоящему насладившись атмосферой загородного отдыха. Бронь по телефону.

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