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Квартира

Тятр, Октябрьская улица, 91к1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Кто ты, когда любовь стирает твоё имя? Психологическая драма с элементами триллера и лёгким налётом нуара. Представь: ты переезжаешь в новую квартиру и вдруг понимаешь — ты здесь уже была. Знаешь, как скрипит шкаф, куда падает свет, где спрятан тайник. Это дежавю? Она называет себя Сашей. Хорошая девочка, которую учили не спорить и не доставлять хлопот. Но квартира знает её другое имя... Продолжительность: 1 час без антракта.

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