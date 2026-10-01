Кто ты, когда любовь стирает твоё имя? Психологическая драма с элементами триллера и лёгким налётом нуара. Представь: ты переезжаешь в новую квартиру и вдруг понимаешь — ты здесь уже была. Знаешь, как скрипит шкаф, куда падает свет, где спрятан тайник. Это дежавю? Она называет себя Сашей. Хорошая девочка, которую учили не спорить и не доставлять хлопот. Но квартира знает её другое имя... Продолжительность: 1 час без антракта.