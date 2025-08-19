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Квартет Даниила Мачнева

Джаз-клуб Эссе
ул. Пятницкая, дом 27, стр. 3а

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от 800₽ до 1000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Концерт экспрессивного джаза, неоклассики и электронных ритмов. Главная задача квартета — показать слушателям иное звучание инструментальной музыки. На концерте будут звучать авторские композиции и музыка современных композиторов, которые содержат в себе разную палитру жанров: начиная с неоклассики и заканчивая EDM. Даниил Мачнев — молодой баритон-саксофонист и флейтист. Выпускник джазовой школы им. Кима Назаретова, студент Московского государственного института культуры и лауреат международных конкурсов Jazz-time, Gnesin Jazz, Мир Джаза. Даниил играет на редком инструменте: баритон-саксофон. Несмотря на его массивный вид, этот инструмент может звучать экспрессивно и спокойно, мелодично и какофонически. В составе также присутствует струнный инструмент — альт. Он придаст академическое звучание коллективу.

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