В уютных стенах старинного особняка свой День рождения отметит STILL ASIAN. Состав: SERGEY NOMAD AMON LIZARDETH ( LIVE PERCUSSION) STILL ASIAN & THE ENSEMBLE (LIVE) / PLUTAYA (LIVE VOCALS) STILL ASIAN & PEPEL MAXXIM DANABEK Двери клуба откроются в 22:00. Бронь столов по телефону.