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Kvartal #4

Gestalt, Милютинский переулок, 15с2А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

В уютных стенах старинного особняка свой День рождения отметит STILL ASIAN. Состав: SERGEY NOMAD AMON LIZARDETH ( LIVE PERCUSSION) STILL ASIAN & THE ENSEMBLE (LIVE) / PLUTAYA (LIVE VOCALS) STILL ASIAN & PEPEL MAXXIM DANABEK Двери клуба откроются в 22:00. Бронь столов по телефону.

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