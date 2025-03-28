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В уютных стенах старинного особняка свой День рождения отметит STILL ASIAN. Состав: SERGEY NOMAD AMON LIZARDETH ( LIVE PERCUSSION) STILL ASIAN & THE ENSEMBLE (LIVE) / PLUTAYA (LIVE VOCALS) STILL ASIAN & PEPEL MAXXIM DANABEK Двери клуба откроются в 22:00. Бронь столов по телефону.
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