Усадьба-праздник, «осколок Эдема», самое популярное светское место 18 века. Чем только не удивляли гостей в Кусково: по тихой глади пруда плавали венецианские гондолы с разноцветными флагами, спектакли «для благородных» чередовались с забавами для народа и потешными огнями. В числе званых гостей были люди самого высокого положения (выше некуда) — императрица Екатерина II и император Священной Римской империи Иосиф II. Несмотря на почтенный возраст (а усадьбе уже 250 лет), вотчина графов Шереметевых до сих пор впечатляет необыкновенным дворцом, французским парком, восхитительным Голландским домиком, таинственным Эрмитажем и дивным гротом с ракушками. Прогулки по территории усадьбы — это всё равно, что слетать в старую Европу. Тебя зовут гулять по «подмосковному Версалю» и удивляться историям о том: — зачем строить дворец, если не собираешься в нём жить — сколько опер можно было увидеть на сцене знаменитого театра Шереметевых — как был устроен лифт в 18 веке — кто жил в «менажереях» — как вышло, что портрет графа писал «живописец блафонов и тупых мест» Вспомнишь и трогательную историю любви примы крепостного театра Шереметевых — Прасковьи Ивановны Ковалевой — Жемчуговой. Её короткая, но яркая жизнь стала легендой. А единственный сын — наследником всего состояния графского рода.