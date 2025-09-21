ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Кусково: подмосковный Версаль Шереметевых

Дворец Шереметьевых, улица Юности, 2с1

Начало:

Завершение:

от 1550₽ до 1890₽
Возраст 6+

Про событие

Усадьба-праздник, «осколок Эдема», самое популярное светское место 18 века. Чем только не удивляли гостей в Кусково: по тихой глади пруда плавали венецианские гондолы с разноцветными флагами, спектакли «для благородных» чередовались с забавами для народа и потешными огнями. В числе званых гостей были люди самого высокого положения (выше некуда) — императрица Екатерина II и император Священной Римской империи Иосиф II. Несмотря на почтенный возраст (а усадьбе уже 250 лет), вотчина графов Шереметевых до сих пор впечатляет необыкновенным дворцом, французским парком, восхитительным Голландским домиком, таинственным Эрмитажем и дивным гротом с ракушками. Прогулки по территории усадьбы — это всё равно, что слетать в старую Европу. Тебя зовут гулять по «подмосковному Версалю» и удивляться историям о том: — зачем строить дворец, если не собираешься в нём жить — сколько опер можно было увидеть на сцене знаменитого театра Шереметевых — как был устроен лифт в 18 веке — кто жил в «менажереях» — как вышло, что портрет графа писал «живописец блафонов и тупых мест» Вспомнишь и трогательную историю любви примы крепостного театра Шереметевых — Прасковьи Ивановны Ковалевой — Жемчуговой. Её короткая, но яркая жизнь стала легендой. А единственный сын — наследником всего состояния графского рода.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста