Культурный код(т)
Староконюшенный пер., д. 32
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 0+
Выставки
Необычное
Про событие
Выставка-эксперимент, дерзкий и смелый – интерпретация русских традиций в руках и глазах авторов, различных форм и жанров, эдакий русский ренессанс через призму сверхскоростей и космических ракет. А причем здесь КОТ, спросишь ты? Все же любят котиков, согласись? А почему бы и да, подумали кураторы, и решили, что их котовасия приглянется не только им! Открытие 28 августа в 18:30.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи