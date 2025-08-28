Выставка-эксперимент, дерзкий и смелый – интерпретация русских традиций в руках и глазах авторов, различных форм и жанров, эдакий русский ренессанс через призму сверхскоростей и космических ракет. А причем здесь КОТ, спросишь ты? Все же любят котиков, согласись? А почему бы и да, подумали кураторы, и решили, что их котовасия приглянется не только им! Открытие 28 августа в 18:30.