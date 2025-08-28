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Культурный код(т)

Омельченко (Omelchenko)
Староконюшенный пер., д. 32

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Выставки
Необычное

Про событие

Выставка-эксперимент, дерзкий и смелый – интерпретация русских традиций в руках и глазах авторов, различных форм и жанров, эдакий русский ренессанс через призму сверхскоростей и космических ракет. А причем здесь КОТ, спросишь ты? Все же любят котиков, согласись? А почему бы и да, подумали кураторы, и решили, что их котовасия приглянется не только им! Открытие 28 августа в 18:30.

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