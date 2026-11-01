Как люди тысячелетиями записывали на собственном теле статус, возраст и принадлежность и почему разучились это читать. Человеческое тело — это ещё и один из главных объектов культуры. Тысячелетиями люди намеренно меняли его форму и облик. Так они обозначали статус, принадлежность к группе, возраст, социальную роль, переход от одного этапа жизни к другому и свои отношения с окружающим миром. Антрополог Иван Гринько расскажет об искусственных изменениях тела как о древнем культурном институте, который гораздо старше моды и личного вкуса. На произведениях искусства, исторических источниках и антропологических материалах разберёшься, какие смыслы можно «записать» на теле и почему многие из этих визуальных сообщений остаются невидимыми для современного зрителя, если он не знает культуры, на языке которой они написаны. Лекцию сопровождает художественный перформанс Анны Шевцовой с участием зрителей. Лекторы: Иван Гринько — доктор исторических наук, MA in Cultural Management. Анна Шевцова — доктор исторических наук, преподаватель МПГУ, член Союза художников России. Событие входит в программу Недели толерантности 2026. С 16 по 19 ноября Еврейский музей и центр толерантности проводит Неделю толерантности 2026 «Культура объединяет». Четыре дня лекций, музыки, кино и встреч о том, как традиции, язык, мода и искусство разных народов помогают людям услышать друг друга. Неделя проходит под эгидой ЮНЕСКО и входит в программу Года единства народов России.