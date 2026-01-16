Персональная выставка Катерины Строгановой «Культура лошади. Часть первая. Экспедиция в Камарг» — художественное исследование, в котором искусство становится ретранслятором человеческих состояний в диалоге с животным. Камарг — уникальный регион, где человек и животное сосуществуют в равновесии, столетиями выстраивая особую экологию отношений. Экспедиция художницы становится пространством сопричастности, где лошадь является не только объектом изображения, но и соавтором, партнёром в диалоге. Экспозиция выстроена как трехчастное повествование: Карта наблюдателя — топография опыта, где отмечены маршруты, события и фигуры, определяющие внутреннюю географию путешествия. Этюды и композиции — серия пленэрных и студийных акварелей, передающих атмосферу места, движение, свет и ритм лошади. Атрибутика и находки — предметы, собранные в экспедиции, хранящие память о людях и пространстве Камарга. Каждый раздел сопровождают авторские заметки художницы — личная хроника наблюдений и погружения в культуру места.