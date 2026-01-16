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Культура лошади

Арт пространство кони маслом, Большая садовая 5к1, подъезд 1, 13 этаж, #1170

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Бесплатно
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Персональная выставка Катерины Строгановой «Культура лошади. Часть первая. Экспедиция в Камарг» — художественное исследование, в котором искусство становится ретранслятором человеческих состояний в диалоге с животным. Камарг — уникальный регион, где человек и животное сосуществуют в равновесии, столетиями выстраивая особую экологию отношений. Экспедиция художницы становится пространством сопричастности, где лошадь является не только объектом изображения, но и соавтором, партнёром в диалоге. Экспозиция выстроена как трехчастное повествование: Карта наблюдателя — топография опыта, где отмечены маршруты, события и фигуры, определяющие внутреннюю географию путешествия. Этюды и композиции — серия пленэрных и студийных акварелей, передающих атмосферу места, движение, свет и ритм лошади. Атрибутика и находки — предметы, собранные в экспедиции, хранящие память о людях и пространстве Камарга. Каждый раздел сопровождают авторские заметки художницы — личная хроника наблюдений и погружения в культуру места.

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