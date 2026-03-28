Иногда единственный способ услышать музыку, которую любишь — создать для неё место. Так появилась серия ночных событий культура бейслайна (Bassline culture), где брейкс и драм-н-бэйс звучат так, как их чувствуют — честно, энергично и без погони за модой. Программа: ZHARA / SIBIRYAKOV / VLAB (MOBB) / doubleTap / ANNAGAO / KIND RASTA / IgorStyle При поддержке Original MOMOJIN Moscow DNBD SUNSELITY Вход свободный, поддержать организатора донатом — по желанию Поддержать команду можно по кнопке «Купить билет»