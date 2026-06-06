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Вечеринки
Про событие
Вечеринка про музыку, людей и атмосферу дружелюбного андерграунда во всём разнообразии. Седьмая глава — это новый повод собраться вместе и вдохновиться отборными жемчужинами ломаной музыки от семи участниц вечера. брейкс / драм-н-бейс Диджеи: Inira Liloo Louise_wi Mastepanova Nasbass Svetket Trisa Вход свободный, но организатор принимает донаты на развитие: https://w.rupor.events/tickets/24525
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