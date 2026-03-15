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Культограм: «Женщины в искусстве»

Джаз-клуб Эссе
ул. Пятницкая, дом 27, стр. 3а

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 6+
Еда

Про событие

Встреча, где перевернут страницы истории и увидят искусство женскими глазами. Часть первая: Музы и пламя вдохновения Узнаешь, кто на самом деле стоял за главными шедеврами мировых музеев. • Была ли Камилла Клодель лишь тенью Родена или его истинным гением? • Чей образ искал Карл Брюллов в чертах Юлии Самойловой? • И как Мэри Лоран стала «парижским солнцем» для Эдуарда Мане? Часть вторая: Сила созидания Поговорят о тех, кто сам взял в руки кисть и стек, чтобы заставить мир заговорить о себе. • О боли и страсти Фриды Кало. • О светлой и чистой гармонии Зинаиды Серебряковой. • О монументальных черных стенах Луизы Невельсон. • И о дерзких «Амазонках авангарда», которые разрушили старый мир, чтобы построить новый. Это будет вечер о любви, борьбе за признание и невероятной силе красоты. Спикер — Александра Солдатова — художник-дизайнер, автор и ведущая образовательных программ об искусстве ХХ века. В стоимость входит: — увлекательное погружение в мир живописи — основное блюдо — десерт в стилистике вечера — бокал вина или чай/кофе — репортажная съёмка

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