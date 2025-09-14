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Культограм: Загадки живописи

Джаз-клуб Эссе
ул. Пятницкая, дом 27, стр. 3а

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 6+

Про событие

На ужине тебе расскажут, что каждая картина — это текст, созданный автором для того, чтобы донести до читателя замысел, близкий ему и его современникам. Ты поймёшь, с помощью каких кодов и приёмов художник общается со зрителем и по-новому взглянешь на с детства знакомые шедевры. Спикер: Елена Легран - историк и искусствовед, кандидат исторических наук, автор книг «Разгадай код художника» и «Вековые тайны живописи». В стоимость входят: — Увлекательное погружение в мир живописи — Основное блюдо — Десерт — Бокал вина или чай/кофе — Репортажная съемка. Культограм — современный лекторий, который проводит вдохновляющие встречи с экспертами в атмосферных местах города. Проект призван разбавить бесконечный поток информации качественным, полезным и интересным контентом. Действует скидка на покупку билетов для компании от 5 человек — пиши организатору по номеру +79263577319.

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