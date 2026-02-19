Первая часть трилогии стендап лекций Михаила Каптюга о том, как наука прошла путь от магии до главной движущей силы нашей цивилизации. Конец XIX века. Великие умы человечества создают тот фундамент, на котором уже скоро будет воздвигнуто великолепное здание современной науки. Идёт борьба разума с предрассудками и заблуждениями, борьба порядка с хаосом, борьба жизни против смерти. Химики, физики, биологи и врачи плечом к плечу отвоёвывают право человечества на знания. Знания о возбудителях страшных заболеваний — и методах борьбы с ними. Знания о строении человеческого тела — и том, как бороться за его здоровье. Знания о структуре молекул — и способах создавать новые вещества с нужными свойствами. Потрясающе интересное время. Время, у которого есть чему научиться. Спикер — Михаил Каптюг — химик, популяризатор науки и здравого смысла в проекте Sciencely. В стоимость входят: — увлекательное погружение в мир учёных; — основное блюдо; — десерт; — бокал вина или чай/кофе; — репортажная съёмка.