Через исторические эпохи рассмотришь самые известные произведения живописи Франции. Разберёшь портреты монархов как символический код, разгадаешь пикантные загадки, скрытые в произведениях рококо, проанализируешь портреты королевы Марии Антуанетты и фаворитки короля маркизы Помпадур (в них — ключ к пониманию того, что происходило во Франции накануне Революции). Затем посмотришь, как Французская революция создавала свою икону. Дальше пойдёшь в XIX век: разберёшь две самые известные картины французской живописи — это картины Теодора Жерико «Плот «Медузы»» и Эжена Делакруа «Свобода на баррикадах». И наконец — придёшь к тем, кто создал переворот в живописи — реалистам Гюставу Курбе и Эдуарду Мане и импрессионисту Клоду Моне, а дальше — к бунтарю Полю Сезанну как проводнику в XX век и мостик между Эль Греко в XVI веке и кубизмом Пабло Пикассо в ХХ-м. Ты посмотришь на историю через призму искусства и на искусство как на отражение истории.