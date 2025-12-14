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Культограм: «Тайны французской живописи»

Джаз-клуб Эссе
ул. Пятницкая, дом 27, стр. 3а

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 6+
Еда

Про событие

Через исторические эпохи рассмотришь самые известные произведения живописи Франции. Разберёшь портреты монархов как символический код, разгадаешь пикантные загадки, скрытые в произведениях рококо, проанализируешь портреты королевы Марии Антуанетты и фаворитки короля маркизы Помпадур (в них — ключ к пониманию того, что происходило во Франции накануне Революции). Затем посмотришь, как Французская революция создавала свою икону. Дальше пойдёшь в XIX век: разберёшь две самые известные картины французской живописи — это картины Теодора Жерико «Плот «Медузы»» и Эжена Делакруа «Свобода на баррикадах». И наконец — придёшь к тем, кто создал переворот в живописи — реалистам Гюставу Курбе и Эдуарду Мане и импрессионисту Клоду Моне, а дальше — к бунтарю Полю Сезанну как проводнику в XX век и мостик между Эль Греко в XVI веке и кубизмом Пабло Пикассо в ХХ-м. Ты посмотришь на историю через призму искусства и на искусство как на отражение истории.

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