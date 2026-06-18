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Культограм: «Научный стендап «Польза науки»

Джаз клуб «Эссе», Пятницкая улица, 27с3А

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Стендап
Еда

Про событие

Интеллектуальный вечер с тонким научным юмором и живым разговором о привычках, здоровье и здравом смысле вместе с химиком Михаилом Каптюгом. Современный человек ежедневно сталкивается с огромным количеством мифов, маркетинговых уловок и тревожных советов, особенно если школьные знания по химии и физике давно забыты. Из-за этого люди нередко тратят деньги на сомнительные способы «оздоровления» и принимают решения, основанные не на фактах, а на страхах. Простым и понятным языком расскажут о метаболизме, влиянии кофе и алкоголя на организм, популярных БАДах, эффективности коллагена и других трендах из мира здоровья и wellness. Это будет сочетание научпопа, стендапа и практической пользы, которое поможет взглянуть на привычные вещи критически и с юмором. В завершение встречи гостей ждёт сессия вопросов и ответов, где можно будет обсудить самые актуальные и спорные темы. Спикер — Михаил Каптюг — выпускник химического факультета МГУ, химик, радиоведущий и основатель научно-популярного проекта Sciencely. В стоимость входит: — увлекательное погружение в мир науки; — основное блюдо; — десерт; — бокал вина или чай/кофе; — репортажная съемка.

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