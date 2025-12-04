Благодаря богатому культурному и историческому наследию, Москва стала одним из мировых центров, в который стремятся попасть миллионы людей. Столица переживает небывалый бум интереса к ней, ее истории. На протяжении 878 лет Москва сильно менялась: расширялась, обрастала крепостными стенами, не раз горела, вновь возрождалась, теряла статус столицы и вновь обретала. Эти противоречивые эпохи нашли отражение в картинах художников, изображающих город в разные столетия. Спикер — Ирина Буреева — гид-культуролог, организатор сборных групп и индивидуальных экскурсий по городу, блогер, лектор, голос туристического сервиса RUSPASS. Постоянный эксперт на радио и ТВ, участница различных городских проектов. В стоимость включено: — погружение в мир изобразительного искусства; — основное блюдо; — десерт в тематике вечера; — бокал вина или чай/кофе; — репортажная съемка.