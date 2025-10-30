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Культограм: Мистика Гоголя

Джаз-клуб Эссе
ул. Пятницкая, дом 27, стр. 3а

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 6+
Еда

Про событие

Если ты не боишься думать и бояться одновременно, то узнаешь, как именно Гоголь создавал атмосферу неподдельного, глубокого страха, корнями уходящего в народные предания и человеческие суеверия. Исследуешь природу уникального гоголевского юмора, который заставляет смеяться до слез, а потом — бояться до мурашек. Узнаешь, как устроен гоголевский фирменный прием «недосказанности» и почему он пугает больше, чем подробные описания монстров. Костюмы мистических персонажей приветствуются! Спикер — Мила Сочнева — филолог, преподаватель словесности, просветительница. В стоимость включено: — погружение в мистический мир Николая Гоголя; — основное блюдо; — десерт в тематике вечера; — бокал вина или чай/кофе; — репортажная съемка.

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