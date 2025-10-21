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Культограм: Джорджо Армани

Джаз-клуб Эссе
ул. Пятницкая, дом 27, стр. 3а

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 6+
Еда

Про событие

Ужин посвящён недавно ушедшей легенде. Ты узнаешь, чем Джорджо Армани запомнился этому миру. 4 сентября 2025 года Армани скончался в возрасте 91 года. До последних дней он создавал моду и выходил на подиум. А знала ли ты, как мальчик из простой семьи стал одевать голливудских звёзд? Почему работа в мире моды была определена счастливым случаем? Каким врачом должен был стать Джорджо, и какая связь у Армани с Арменией? Спикер: Полина Касперович — сооснователь проекта Культограм, культуролог, автор книги по искусству, радиофизик, член Евразийского художественного Союза. Вдохновение, новые знакомства, приятные сюрпризы и, конечно, разговоры о прекрасном. В стоимость включено: — увлекательное путешествие в мир моды; — основное блюдо; — десерт в тематике вечера; — бокал вина или чай/кофе; — репортажная съёмка.

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