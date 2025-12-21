Внимание: перенос события на 21 декабря 2025, 19:00. Атмосферный вечер с элементами живой музыки и лекцией. Спикер Александра Солдатова расскажет, когда родился Дед Мороз и Санта Клаус, почему принято класть подарки в носочки, почему самая правильная ёлочная игрушка — это яблоко и о многих других новогодних традициях. А музыкант Александра Калинина поможет окунуться в новогоднюю атмосферу разных эпох — ты услышишь как рождественская музыка менялась со временем и узнаешь, почему это происходило. Также увидишь, как проявляется новогодняя тема в творчестве твоих любимых художников ХХ века: Пабло Пикассо, Энди Уорхола, Анри Матисса и Сальвадора Дали, а закончишь белыми картинами на белом фоне, символизирующими обнуление и возможность начать год с чистого листа. Спикер — Александра Солдатова — художник-дизайнер, автор и ведущая образовательных программ об искусстве ХХ века, арт-терапевт.