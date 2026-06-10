Фёдор Шехтель — один из главных архитекторов московского модерна, чьи постройки до сих пор удивляют своей неповторимостью. На рубеже 19 и 20 веков он создавал особняки для самых богатых людей Москвы, возводил деловые кварталы и промышленные объекты, строил театры и придумывал дизайн интерьеров. Он творил будто бы играючи, с лёгкостью и с юмором. Но этот знаменитый архитектор в своё время был изгнан из училища. — Кто помог ему стать звездой? — Кто был его богатыми заказчиками и почему Шехтель умирал в нищете? — Как на самом деле звали знаменитого архитектора? — Какой допинг помогал ему творить? — Почему у Шехтеля сложились особенно родственные отношения с тёщей? — И как они общались с Владимиром Маяковским? — Какую сказку и для кого написал Шехтель на закате жизни? — Помнит ли кто-то из наследников о знаменитом прадеде? Ответы на эти вопросы ждут тебя на лекции. А ещё ты сможешь насладиться изяществом и красотой построек Шехтеля, а также разгадать их мистический смысл. Спикер — Анна Рубченкова, аккредитованный экскурсовод, лектор, автор блога и «Красного гида» по Москве. В стоимость входит: — погружение в мир архитектуры; — основное блюдо; — десерт; — бокал вина или чай/кофе; — репортажная съемка.