На ужине поговорят об истории художника, чей путь в живописи начался с операционного стола. Анри Матисс — повелитель ярких красок, своего уникального взгляда, один из авторов нового искусства ХХ века. Расскажут о пути художника, дружбе с Пикассо, русской музе, наследии и наследниках. Спикер: Полина Касперович — культуролог, автор и сооснователь проекта Культограм, автор книги, член Евразийского художественного Союза. В стоимость входят: — погружение в мир Анри Матисса — основное блюдо — десерт — бокал вина или чай/кофе — репортажная съемка. Культограм — современный лекторий, который проводит вдохновляющие встречи с экспертами в атмосферных местах города. Проект призван разбавить бесконечный поток информации качественным, полезным и интересным контентом. Действует скидка на покупку билетов для компании от 5 человек — пиши организатору по номеру +79263577319.