Как мемы отражают хрупкость и изменчивость нашего мира? Что делает их важным инструментом для понимания социальных изменений? Выставка-высказывание о современном мире, насыщенном информацией и визуальными образами, где мем-культура становится не просто феноменом, а важным явлением для понимания социальных и культурных изменений. «Цифровые среды, думскроллинг, бегущие строки, контекстная реклама и всевозможные экраны — от вагонов метро до фасадов зданий — проникают в нашу повседневную реальность, донося разнообразные сообщения. Мы стараемся обработать эти лавины информации, и часто прибегаем к инструментам диджитал-культуры, таким как мемы. Как сказал художник Питер Рёр, “изображение не имеет центральной точки, оно происходит повсеместно”», – куратор выставки Екатерина Новокшонова. В проекте принимают участие студенты и преподаватели Школы дизайна НИУ ВШЭ с образовательных направлений современное искусство, предметный и промышленный дизайн, анимация, CGI и визуальные эффекты, арт-дирекшн. Маша Данцис в своей работе Lucy (2005) предлагает зрителю погрузиться в мир детской фантазии, где кукла Люси становится центральным персонажем истории, балансирующей между реальностью и вымыслом. Полина Вайнер в проекте Акт (2024) использует символику единоборства, чтобы исследовать темы власти, борьбы и трансформации, превращая физическое воздействие в акт высказывания. Екатерина Адельская и Любовь Калашникова в инсталляции Цифровые Коконы (2020) создают метафору современных процессов изоляции и зависимости от цифровых технологий, представляя человеческие коконы, формируемые из виртуальных образов. София Кудинова в проекте BUGS DANCE (2024) переносит балетный мир в сферу насекомых, используя звуковые и визуальные элементы для создания уникальной хореографии. Часы работы — ежедневно, кроме понедельника.