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Вечерняя фортепианная медитация

Школа Интуитивной Музыки Арсения Трофим, 5-й Котельнический переулок, 12

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное

Про событие

Медитация под живую фортепианную музыку — это сочетание древних практик концентрации и управления вниманием. При свечах, в вечерней прохладе ты сможешь расслабиться, отпустить суету. Тема встречи: «Единство». Иногда кажется, что все живут отдельно друг от друга, и что каждый несёт свои переживания, свои поиски, свои вопросы. Но бывают моменты, когда это ощущение исчезает. Когда ты вдруг чувствуешь себя частью чего-то большего. Частью жизни. Частью общего движения. Частью человеческого опыта. И именно в такие моменты рождается удивительное состояние — чувство единства. С собой. С людьми. С жизнью. Музыка обладает редкой способностью напоминать об этом, она не убеждает и не объясняет, она позволяет прожить это состояние напрямую. 22 июля ты будешь исследовать именно это состояние. Без правильных ответов. Без ожиданий. Без попытки стать кем-то другим. Только живая потоковая музыка. Только тишина. Ведущий: Арсений Трофим, композитор и пианист. Это событие подходит как для начинающих, так и для практикующих медитацию. Никакого предыдущего опыта не требуется — просто приходи с открытым сердцем и готовностью к новым ощущениям. Приходи, пожалуйста, заранее — в 19:45! В 20:00 уже начинается практика. Практика длится 90 мин.

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