Единственная выставка, на которой представлена вся типология куклы от этнической и театральной до авторской и миниатюрной в масштабе 1:24 Бесплатная квест-экскурсия «Приключения Алисы в стране Кукол» ждёт тебя каждые два часа все дни выставки. Ты пройдёшь по экспозициям участников с опытными экскурсоводами, узнаешь редкие факты из истории кукол, познакомишься с авторами работ, увидишь коллекцию книг Льюиса Кэрролла с оригинальными иллюстрациями разных художников. Проект «Фантастическое чаепитие» Алиса и Шляпник приглашают на встречу. Осталось только выбрать шляпку — крошечную, словно брошка, или гигантскую, как клумба с цветами. Проект «Осторожно! Колючие огурцы!» Мастера и художники из разных стран и городов представят свои лучшие работы. Где-то распустятся ранние цветы: нежные тюльпаны, первые подснежники, а на стенде мастеров Экрин, ты только представь, появятся особые декоративные сорта – колючие огурцы. Они уже зацветают, ведь выставка-то весенняя. Проект «Мишки Тедди на портрете» Среди участников сложился уникальный творческий союз: мама создаёт очаровательных мишек Тедди, а папа пишет их портреты. Вместе они тщательно продумывают образ — выбирают наряд, находят выигрышный ракурс. В результате на холсте оживает мишка с неповторимым характером и настроением. Проект «Клиника для кукол» Время оставляет следы на любимых куклах и игрушках: поврежденные руки фарфоровых красавиц, трещины на лицах клоунов, потёртости старинных нарядов. На стенде проекта «кукольный доктор» даст консультацию по восстановлению твоей игрушки, расскажет, как правильно ухаживать за разными типами кукол, и примет заказ на реставрацию. Здесь чинят и реставрируют игрушки от антикварных фарфоровых до современных пластиковых. Для кого выставка: — Коллекционеры кукол и мишек, постоянные и желанные гости. Для тебя на одной площадке собрали всё многообразие кукол и игрушек. — На выставке ты найдёшь много занимательного, что сможет объединить твои интересы. — Мастера-кукольники. Тебя ждёт впечатляющий раздел товаров для создания кукол и мишек Тедди, от тканей и аксессуаров до кукольной посуды, одежды и мебели. Арт-ярмарка — это не только история покупки куклы, мишки или подарка, это познавательное приключение в стране кукол и мишек Тедди. Время работы: 3-4 апреля с 11:00 до 20:00 5 апреля с 11:00 до 19:00