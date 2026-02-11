Погрузись в атмосферу французских легенд и создай свои собственные кулинарные шедевры. В меню: — Гренка с тартаром из говядины — Луковый суп с запечённым сыром — Мидии в белом вине — Мильфей с воздушным кремом и ягодами Ближайшие даты мастер-классов: 10 февраля, 17 февраля, 24 февраля и 2 марта. Начало в 10:00, продолжительность 3 часа. Обрати внимание, что запись на мастер-класс закрывается за 24 часа до старта.