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Krysha Mira: White Edition

Пляж-ресторан «Речной», Ленинградское ш., 45Б

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 15000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка в честь Дня рождения «Крыши мира». В пляжном посольстве лета, бич-клабе «Речной», традиционно — White Birthday. Весь день — мощнейший лайнап: Nils / Monoplay (live) / Izhevski / Agraba / Spy.der / List! Dress code: white, only white, pure white.

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