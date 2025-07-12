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Вечеринки
Про событие
Вечеринка в честь Дня рождения «Крыши мира». В пляжном посольстве лета, бич-клабе «Речной», традиционно — White Birthday. Весь день — мощнейший лайнап: Nils / Monoplay (live) / Izhevski / Agraba / Spy.der / List! Dress code: white, only white, pure white.
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