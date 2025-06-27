Вечера на крыше — это не просто вечеринки. Это те самые моменты, про которые потом говорят «а помнишь ту крышу?..» Город под ногами, люди вокруг как будто из одного сна, музыка, которая цепляет с первой ноты, и ощущение, что всё правильно. Ничего лишнего. Только ночь, танцы и тот самый вайб. 27 июня возвращается КРЫША — в формате, где всё дышит свободой: — танцпол под открытым небом, — бар со своими, — и огни большого города вокруг. Места ограничены. Только для своих. Запись / билеты по ссылке с промокодом kaver