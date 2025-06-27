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Крыша

25Private, проезд Завода Серп и Молот, 3к2 (Вход через вывеску «мать и дитя»)

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Вечера на крыше — это не просто вечеринки. Это те самые моменты, про которые потом говорят «а помнишь ту крышу?..» Город под ногами, люди вокруг как будто из одного сна, музыка, которая цепляет с первой ноты, и ощущение, что всё правильно. Ничего лишнего. Только ночь, танцы и тот самый вайб. 27 июня возвращается КРЫША — в формате, где всё дышит свободой: — танцпол под открытым небом, — бар со своими, — и огни большого города вокруг. Места ограничены. Только для своих. Запись / билеты по ссылке с промокодом kaver

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