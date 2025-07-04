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Krypta in Treff8

Treff8
Казакова ул, д 8, стр 2

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ночное путешествие в самые глубокие и загадочные слои электронной музыки с представителями мощных андеграунд-комьюнити. В программе: – мрачная поэма из кислотных текстур, индустриального грува и гипнотических паттернов от KRYPTA; – аудиотрип, балансирующий на грани транса и техно, с OSHMAN & URVNIUM; – мощный авторский сет, наполненный экспериментом, грувом и смыслом от AQUO; – открытие ивента гибридным лайвом с участием скрипки от STAFIRE & DANIL DOVZHENKO (LIVE + VIOLIN); – в глубине ночи – выступление мощного и бескомпромиссного дуэта ONER & YANA OMM; – тотальное слияние ритма и сознания по завершению от DZHURA (LIVE).

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