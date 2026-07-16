ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Кружок по гиперфокусам

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1, 3 этаж, каб. 317

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Тема «ароматы» Возвращаются к миру запахов и обонятельных воспоминаний. Ягоды, фрукты, цветы, парфюм, эфирные масла, специи, косметика, детские воспоминания, сенсорные впечатления. В прошлый раз так увлеклись, что не успели попробовать все ароматы. Было столько флакончиков, баночек и интересных историй, что время пролетело незаметно. Как проходит? — собираются в уютной Топи со своими благовониями, чаем и другими ароматами — передают друг другу флакончики, делятся впечатлениями и воспоминаниями — можно просто наслаждаться ароматами, а можно активно обсуждать их — обмениваются тем, что уже не радует, но может приглянуться другому Запись в ТГ Приноси свои любимые ароматы — будь то дорогие духи (до 8 штук), душистые чаи, эфирные масла или даже тот самый дезодорант, который делает твой день лучше. Здесь каждый запах найдёт своих поклонников.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста