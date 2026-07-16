Тема «ароматы» Возвращаются к миру запахов и обонятельных воспоминаний. Ягоды, фрукты, цветы, парфюм, эфирные масла, специи, косметика, детские воспоминания, сенсорные впечатления. В прошлый раз так увлеклись, что не успели попробовать все ароматы. Было столько флакончиков, баночек и интересных историй, что время пролетело незаметно. Как проходит? — собираются в уютной Топи со своими благовониями, чаем и другими ароматами — передают друг другу флакончики, делятся впечатлениями и воспоминаниями — можно просто наслаждаться ароматами, а можно активно обсуждать их — обмениваются тем, что уже не радует, но может приглянуться другому Запись в ТГ Приноси свои любимые ароматы — будь то дорогие духи (до 8 штук), душистые чаи, эфирные масла или даже тот самый дезодорант, который делает твой день лучше. Здесь каждый запах найдёт своих поклонников.