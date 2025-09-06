ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Круг. Солнцеворот. Цикл.

Большой Харитоньевский переулок, 10/1, 3 этаж, вход с ул. Чаплыгина

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Лето не уходит — оно затаилось. 6 сентября разбудят его, но понадобишься ты. Зовут тебя в день, когда время остановится, а лето — не закончится. Фотовыставка от @ladfilm и @callmeassyaa, где на плёночных кадрах ты увидишь переплетение солнцестояния, природных ритмов и девушек, ставших частью полей и деревьев. Давай вместе остановим время и продлим лето хотя бы на один вечер. Ждут тебя там, где границы стираются. Этническая музыка, арт-объекты и искусство.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

3500₽

Экосообщества сегодня
Экосообщества сегодня
до

300₽

Айвазовский. Ожившие полотна
Айвазовский. Ожившие полотна
до

1000₽

Сон в музее
Популярное
Сон в музее
до

от 1400₽

Только не говори маме
Только не говори маме
до

700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста