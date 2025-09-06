Лето не уходит — оно затаилось. 6 сентября разбудят его, но понадобишься ты. Зовут тебя в день, когда время остановится, а лето — не закончится. Фотовыставка от @ladfilm и @callmeassyaa, где на плёночных кадрах ты увидишь переплетение солнцестояния, природных ритмов и девушек, ставших частью полей и деревьев. Давай вместе остановим время и продлим лето хотя бы на один вечер. Ждут тебя там, где границы стираются. Этническая музыка, арт-объекты и искусство.