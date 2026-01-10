Хлеб — не просто еда, а универсальный культурный код, сопровождающий человека от рождения до смерти. На лекции разберут, почему именно хлеб оказался в центре множества обрядов по всему миру. Поговорят о зерне как образе рождения и смерти, о хлебе в свадебных обрядах и в похоронных традициях — там, где он оказывается рядом с человеком на границе жизни и смерти. А также о хлебе как социальном договоре: что значит разделить хлеб с другим и как работает «тайный язык пирожков». Лектор: Вика Сургай — автор канала «Мёд и калач», экскурсовод и исследователь истории еды. Уже 5 лет водит людей по Москве, рассказывая о её съедобном прошлом, о тенденциях в мире гастрономии и её значимости в нашей жизни.