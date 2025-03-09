О фильме: Великобритания, 1960-е годы. Эстелла была необычным ребёнком, и особенно трудно ей было мириться со всякого рода несправедливостью. Вылетев из очередной школы, она с мамой отправляется в Лондон. По дороге они заезжают в особняк известной модельерши по имени Баронесса, где в результате ужасного несчастного случая мама погибает. Добравшись до Лондона, Эстелла знакомится с двумя мальчишками — уличными мошенниками Джаспером и Хорасом. 10 лет спустя та же компания промышляет на улицах британской столицы мелким воровством, но Эстелла никак не может оставить мечту сделать карьеру в мире моды. Хитростью устроившись в фешенебельный универмаг, девушка привлекает внимание Баронессы, и та берёт её к себе в штат дизайнеров. Бронь по телефону или через сайт (по кнопке «Купить билет»).