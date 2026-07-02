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Кровавый Фест (Bloody Fest)

Китайский Лётчик Джао Да
Лубянский пр., 25, стр. 1

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 14+
Концерты
Фестивали

Про событие

Свежая необузданная кровь московского андера ворвётся реками рока в старинный китайгородский подвал. Заставят осыпаться кирпичи и замирать в благоговении пять фрешменских полистилистических групп: F.O.D. Кракелюр Win Bezdie Ophelia Diorgy Билеты за в лс оргу в тг.

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