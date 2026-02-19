Пётр Кропоткин был князем. Когда он подписывался по-английски, писал: принц Кропоткин. Он служил камер-пажом императора, ему была уготована блестящая карьера. Но почему-то золочёным дворцам он предпочел Сибирь и стал революционером. Кропоткин был учеником анархиста Бакунина. Но если учитель считал себя бунтарём-разрушителем, Кропоткин был сосредоточен на созидании и этике. Он создал теорию взаимопомощи и верил в солидарность людей. Несмотря на это, жизнь самого доброго анархиста была полна экспедиций, революций, побегов из тюрем и романтики первооткрывателя. О судьбе и теории Кропоткина пойдет речь в лекции. Лектор: Борис Прокудин. Профессор факультета политологии МГУ, популяризатор науки, ведущий подкаста «Базаров порезал палец», автор видеолекций о русской литературе и политической мысли на портале «ПостНаука» и телеканале RTVI (программа «PROкудин»).