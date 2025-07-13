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Арт-маркет, посвященный жуткому творчеству. Для тебя приготовили: — Более 40 столов для авторов с самым криповым контентом. — Квест с приятными ачивками. — Подарки в каждом билете. — Специальную фото-зону. — Тематический мерч. — И множество других сюрпризов.
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