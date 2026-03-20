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КриоСистем рейв (Cryo BD Rave)

Невротик
Яузская улица, 5

Начало:

Завершение:

от 1₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Первая техно-вечерника промокоманды в стенах клуба Невротик. Туса, приуроченная ко дню рождения резидента Project, начинает ответвление нишевых ивентов с электронной музыкой. Диджеи: CryoSystem Sasha Melior dj sex dogboy2002 dj shiz На входе потребуются документы. Вход: свободный донат.

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