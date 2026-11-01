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Shümer возвращается в RNDM с новой главой: вектор направлен на север. В программе выступления сильнейших артистов команд: Synesthesia, Shümer, Technovibe, Wirec, перформансы и гости из Санкт-Петербурга — Smena Hard Stage. Anteräizer Aysma Rebrick Delina Helga Zeit Iamslg Janera Katrinity Rexjet Sasha Esman Sasha Pevko Shalzè Speerax Wiccuwa
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