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Трушкин — на гитаре, Мальцев — на электроконтрабасе, Игнахин — на всём подряд, и только Васильчиков остаётся верен своему пианино. Такого они ещё не делали, аты ещё не видел. Будет вечер джазовых импровизаций и абсолютно неожиданных прочтений знакомых песен КБ. Большой акустический концерт.
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