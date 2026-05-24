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Кремация Бонифация

Чистопрудный бульвар, 25

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от 1000₽ до 1700₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Трушкин — на гитаре, Мальцев — на электроконтрабасе, Игнахин — на всём подряд, и только Васильчиков остаётся верен своему пианино. Такого они ещё не делали, аты ещё не видел. Будет вечер джазовых импровизаций и абсолютно неожиданных прочтений знакомых песен КБ. Большой акустический концерт.

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