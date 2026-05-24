Трушкин — на гитаре, Мальцев — на электроконтрабасе, Игнахин — на всём подряд, и только Васильчиков остаётся верен своему пианино. Такого они ещё не делали, аты ещё не видел. Будет вечер джазовых импровизаций и абсолютно неожиданных прочтений знакомых песен КБ. Большой акустический концерт.