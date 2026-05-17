Погрузишься в историю легендарной кондитерской фабрики, заглянешь в кабинет её директора, увидишь офисный дизайн начала XX века. «Красный Октябрь» или товарищество «Эйнем» – легенда кондитерского производства, которой в 2024 году исполнилось 175 лет. Сейчас в центре Москвы уже не производят сладости, но продуманные краснокирпичные корпуса по-прежнему украшают остров напротив Кремля. В XXI веке их ждёт новая страница истории, но тем ценнее разобраться в том, с чего она начиналась. На экскурсии ты увидишь опенспейсы начала XX века с эргономичными дизайнерскими решениями, которые продолжают восхищать и сегодня. Поговоришь о новаторских решениях прошлого, строительных материалах и технологиях и, конечно, о печенье, карамели и шоколаде, вкус которых знаком каждому с детства. На экскурсии ты увидишь: – краснокирпичные корпуса фабрики, представляющие историческую ценность; – парадную конторского корпуса с эффектной лестницей; – оригинальные дореволюционные интерьеры дирекции фабрики; – несгораемые сейфы, которые пережили все перипетии XX века. На экскурсии ты узнаешь: – почему фабрика появилась именно в этой части Москвы; – как называется стиль, в котором строились дореволюционные фабрики и заводы, и в чём его особенность; – что такое «своды Монье» и откуда ведут свою историю современные небоскребы; – как сделать несгораемый сейф и сколько это стоит; – каким впечатляющим рекламным ходам можно поучиться у маркетологов прошлого. Продолжительность: 1,5 часа. Где начинают: полукруглая лавочка на углу Берсеневской набережной и Берсеневского переулка (15 минут пешком от м. «Кропоткинская», м. «Полянка») Где заканчивают: Берсеневская набережная, 6, стр. 3. Ближайшие даты: 17 мая 16:30 23 мая 15:30