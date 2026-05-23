Город распускается, а значит пора уходить в темноту: во власть ночи, магии и звука. Старые стены, артефакты, шипящие коктейли, манящие декорации и гипнотический, густой, тёмный звук от PromoKode. Выступления IOD Live — это синты, модуляры, процессоры эффектов, железные оркестры под управлением человека, создающие музыку на твоих глазах Вход свободный. Диджеи: HYPNOLOGIA terminus somni Stropharia Cosmohofmann Katro H.ruine Advdr ALBaALBa Second sine ZloDen Atique D-Mice Osa777 OSAMIO