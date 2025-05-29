На встрече ты сможешь нарисовать картину на холсте в форме сердца, вдохновившись темой любви. Не требуется быть профессиональным художником — будет абсолютно свободное творчество. Что тебя ждёт: — Творческий процесс рисования на холстах; — Общение с единомышленниками в уютной атмосфере; — Задания, которые помогут раскрыть твою индивидуальность. Ведущие: арт-терапевт Юлия и художница Ольга. Стоимость билетов: 3500 рублей за одного, 3000 рублей за двоих. Необходимо предварительно записаться.