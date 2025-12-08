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Козочка

Начало
улица Казакова, 8с3

Начало:

Завершение:

от 4000₽ до 5000₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы
Еда

Про событие

На мастер-классе ты сможешь за одно занятие написать собственную картину. Подходит для людей без опыта рисования, художники помогают в процессе. Будешь рисовать акрилом и пить вино. Все необходимые материалы и вино включены в стоимость. Бронь места на мастер-класс осуществляется по 50% предоплате. Холст 30/40 см. 4000 Холст 40/50 см. 5000

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