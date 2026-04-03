Два больших сета. Два взгляда на электронную музыку. Ковязин и Липелис — резиденты, чьи имена давно вышли за пределы российской сцены. Мастера с совершенно разной музыкальной оптикой, но одинаково точным чувством танцпола В эту ночь ты услышишь много хауса разных лет. В общем, если такие названия, как M>O>S, Chiwax, L.I.E.S. и Public Possession откликаются в твоём сердечке — эта ночь для тебя.