Ковязин Д + Липелис (Kovyazin D + Lipelis)
Самокатная улица, 4с11
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Два больших сета. Два взгляда на электронную музыку. Ковязин и Липелис — резиденты, чьи имена давно вышли за пределы российской сцены. Мастера с совершенно разной музыкальной оптикой, но одинаково точным чувством танцпола В эту ночь ты услышишь много хауса разных лет. В общем, если такие названия, как M>O>S, Chiwax, L.I.E.S. и Public Possession откликаются в твоём сердечке — эта ночь для тебя.
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