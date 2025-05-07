Освоишь технику punch needle art — рисование шерстяными нитками: протыкая крепко натянутый холст со звуком хлопка, будешь формировать рисунок из петелек, который, впоследствии, превратишь в один из видов изделий: брелок, брошь или мини-коврик для украшений или кружки. По ощущениям: ты тыкаешь пряжей в натянутый как для рисования холст специальной тупой (почти) иголкой и вытыкиваешь что тебе взбредёт в голову или подсмотришь на пинтерест по запросу «punch needle key chain» или просто «punch needle». Потом нужно будет проклеить все клеем, посушить, еще раз проклеить, но уже горячим клеем и, наконец, оформить в брелок — готово, ты великолепен и у тебя есть обвес на сумку или ключи, а также гордость собой (самое важное). На всех этапах мастер будет тебе помогать, так что облажаться не получиться! Важно: оставляй свой тг — тогда сможешь обсудить референсы заранее, а ещё попросить нужный оттенок пряжи, если он нужен. Ссылку на чатик пришлют минимум за сутки.