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Выставки
Про событие
Это формат, где каждый сможет показать фотографии своего любимого кота. Как это будет? Ты приносишь фото своего пушистого друга, а потом вместе с организаторами развешиваешь их на веревках с прищепками прямо на выставке. Так любимцы смогут стать настоящими звёздами, а их фотографии увидят сотни посетителей. Это отличный способ поделиться теплом и любовью к нашим четвероногим друзьям, познакомиться с другими любителями кошек и просто зарядиться отличным настроением. Мяу, не пропусти! В случае одобрение заявки, картины нужно привозить в день перед выставкой с 15:00 до 21:00. Требования к фотографиям и другие вопросы https://t.me/tomastulova
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