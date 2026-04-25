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  1. Москва
  2. События

Кото-сушка

Артплей
Нижняя Сыромятническая, 10 стр 1, вход 2а, малый зал, второй этаж

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Это формат, где каждый сможет показать фотографии своего любимого кота. Как это будет? Ты приносишь фото своего пушистого друга, а потом вместе с организаторами развешиваешь их на веревках с прищепками прямо на выставке. Так любимцы смогут стать настоящими звёздами, а их фотографии увидят сотни посетителей. Это отличный способ поделиться теплом и любовью к нашим четвероногим друзьям, познакомиться с другими любителями кошек и просто зарядиться отличным настроением. Мяу, не пропусти! В случае одобрение заявки, картины нужно привозить в день перед выставкой с 15:00 до 21:00. Требования к фотографиям и другие вопросы https://t.me/tomastulova

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