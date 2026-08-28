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Котёл

Мероприятие пройдёт в секретном месте на юго-востоке Подмосковья

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Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Фестивали

Про событие

Когда варишься в кипящем котле про многое вокруг забываешь  — вместе вариться только веселее. Ты приглашён в самое пекло звука, ярости и свободы, где музыка не просто играет, а выжигает всё лишнее. В котле будут кипеть: БЛЭК МЕТАЛ Безликий Балаган - Faded Colors - NEARGROTH - AspiD - Velines Ezaguli - Malkhut ГРАЙНД / ХАРДКОР БАНКА -  POHU! - Famine Pestilense - IMPURE ПАНК / МЕТАЛ Хаосбит - Okapi Busdriver - Мирикал - The Музей - РМ40 ДУМ / СТОНЕР / ДЕЗЕРТ Solar Hammer - СЕРА - PRACS БАРДОВАЯ Обгаженный подъезд На месте будет: - бар  - кухня - кинотеатр - атмосфера в которую захочется провалиться с головой. Это будет котёл, из которого не хочется выбираться. Дни музыки, жара, шума и абсолютной свободы. Три дня, после которых осень уже не страшна.

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