Для тех, кто любит стильные лайвы, современную поп-сцену и музыку с лёгкой меланхолией и красивым битом. Мрачная романтика, танцевальный поп и вайб ночного города — концерт Коста Лакоста обещает вечер, где хочется одновременно подпевать, танцевать и немного драматично смотреть в потолок. Артист, который уверенно смешивает поп, хип-хоп и электронное звучание, выйдет на сцену с главными хитами, атмосферными треками и фирменной эстетикой, за которую его любят слушатели. В программе — узнаваемые песни, яркий свет, плотный звук и настроение большого ночного концерта.